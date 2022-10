Bolsonaro causa alvoroço em Aparecida, e padre pede silêncio na basílica

Campanha x celebração religiosa

A visita do mandatário ao templo católico é mais uma na maratona percorrida em busca de votos dos religiosos. Entre terça (4/10) até esta quarta, Bolsonaro participou de dois cultos da igreja evangélica Assembleia de Deus e usou o Círio de Nazaré, uma das maiores celebrações religiosas mais populares do país, para fazer campanha.

Antes de desembarcar em Aparecida na tarde desta quarta, o presidente esteve pela manhã na inauguração de um templo da igreja evangélica Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, em Belo Horizonte.

A aparição do presidente deixou o arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, incomodado. “Não podemos julgar, mas precisamos ter uma identidade religiosa. Ou somos evangélicos ou somos católicos. Precisamos ser fiéis à nossa identidade católica, mas seja qual for a intenção vai ser bem recebido, porque é nosso presidente”, afirmou dom Orlando à imprensa.

É a terceira vez em que Bolsonaro, na condição de presidente, visita o Santuário Nacional de Aparecida. Ele esteve antes em 2019 e 2021. No ano passado, dom Orlando fez alertas sobre o armamento da população, o discurso de ódio e a propagação de fake news.

Com a pandemia de Covid em um momento mais crítico, dom Orlando também defendeu a ciência e discursou sobre a importância da vacinação contra o coronavírus.

No dia anterior à visita de Bolsonaro e Tarcísio em Aparecida, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) publicou uma nota na qual lamentou a “a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno”.

O texto, porém, não menciona o nome de nenhum candidato, nem Bolsonaro e nem Tarcísio. “Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados às eleições”, diz a nota da CNBB.

Bolsonaro e Tarcísio disputam o segundo turno, respectivamente, contra os petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad.

Desconforto com diocese

Em sua peregrinação para se colocar com um candidato comprometido com os cristãos e as pautas conservadoras, Bolsonaro já causou desconforto entre os integrantes da diocese. O Planalto informou à Folha de S.Paulo que ele participou da atividade como chefe de Estado.

Na Assembleia de Deus, o presidente e a primeira-dama Michelle Bolsonaro subiram ao púlpito para falar aos fiéis, na capital paulista. Ele se diz católico, e ela, que é evangélica, não esteve em Aparecida nesta terça.

Tarcísio também marcou presença nos cultos da Assembleia. Na ocasião, o presidente disse que é perseguido pela imprensa, institutos de pesquisas e por uma parcela do Judiciário, além de fazer ataques ao candidato Lula. “Não adianta termos uma Ferrari em casa se o motorista gosta de tomar uma cachacinha de vez em quando. Ele vai capotar a Ferrari”, falou Bolsonaro.

Após a missa, o presidente foi convidado para rezar um rosário na Basílica Antiga da cidade, organizado pelo Centro Dom Bosco, mas que não tem ligação com o Santuário Nacional, administrado pelo arcebispo dom Orlando Bernardes.

“Não é uma iniciativa nem do santuário nem da arquidiocese, mas as pessoas são livres”, disse dom Orlando.

Estado de Minas