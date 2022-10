Bolsonaro aumenta gastos com anúncios após polêmicas com venezuelanas

Buscas no Google

A polêmica envolvendo o presidente e adolescentes venezuelanas também refletiu nas buscas pelo mandatário no Google nas últimas 24h.

De acordo com a plataforma Google Trends, os termos “Bolsonaro pintou clima” [em alusão à fala do presidente sobre as adolescentes] e “Bolsonaro venezuelanas” ficaram entre as buscas em ascensão na plataforma ao longo do sábado (15/10). Veja o ranking.

Após a repercussão negativa, Bolsonaro e seus aliados também foram às redes sociais para falar sobre o assunto. Em live feita durante a madrugada deste domingo (16/10), o presidente acusou o Partido dos Trabalhadores (PT) de compartilhar um vídeo em que o mandatário fala sobre adolescentes venezuelanas. Segundo o presidente, a sigla tirou as imagens de contexto. “Acabei de chegar de três grandes capitais (Bolsonaro cumpriu agenda no Nordeste nesse sábado). Durante o voo, fiquei sabendo algo que me chocou. O PT ultrapassou todos os limites. Vinham falando há pouco barbaridades. Que eu sou canibal, que eu vou contratar um ex-presidente da República para confiscar a aposentadoria dos aposentados. Agora fizeram uma para ultrapassar todos os limites”, disse nesta madrugada. Entenda o caso Internautas viralizaram nas redes sociais, no sábado (15/10), uma declaração do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), sobre jovens venezuelanas durante entrevista aos podcasts Paparazzi Rubro-Negro, Rica Perrone, Fernando Instaverde e Dieguinho Futebolaco Vasco, na sexta-feira (14/10).

“Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, de moto. […] Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três ou quatro, bonitas. De 14, 15 anos. Arrumadinhas, num sábado, numa comunidade. Vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. ‘Posso entrar na tua casa?’ Entrei”, descreveu Bolsonaro.

Em seguida, o presidente insinuou que as garotas venezuelanas estariam se prostituindo para sobreviver: “Tinha umas 15 a 20 meninas, num sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando no sábado. Pra quê? Ganhar a vida!”, exclamou. Veja:

Ao criticar ditadura de Nicolás Maduro, Bolsonaro cita episódio com venezuelanas em Brasília. “Olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, arrumadinhas. Pintou um clima, voltei. ‘Posso entrar na tua casa?’ Entrei, tinha umas 15, 20 meninas. Todas venezuelanas”, relatou. pic.twitter.com/KR9ZvmkvYN — Metrópoles (@Metropoles) October 15, 2022

Pelas redes sociais nesta madrugada, o presidente disse que a intenção da live feita no local onde as adolescentes estavam era mostrar a sua indignação em relação à situação em que as venezuelanas viviam.

“Agora o PT recorta pedaços como se eu estivesse atrás de programas. Pelo amor de Deus. Fiz uma live para isso, foi demonstrado o que estava acontecendo. Pega pedaços e fala: ‘Pintou um clima’. Que vergonha é essa? Que falta de respeito é essa? Sempre combati a pedofilia, sempre fui contra o regime venezuelano, acompanho com dor, com sofrimento, as famílias que fogem da Venezuela para o Brasil”, destacou.

