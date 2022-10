Bode é encontrado com boca costurada e com cadeado em Porteirinha

- Publicidade -

Um bode foi encontrado com a boca costurada com nylon e com um cadeado em Porteirinha, no Norte de Minas Gerais, nesta segunda-feira (3). Uma foto do bode foi publicada pela Organização Não-Governamental (ONG) Proteção Animal de Porteirinha.

De acordo com a Polícia Militar, moradores da cidade encontraram o animal no quintal de uma residência amarrado e com a boca costurada. A moradora da residência disse que saiu para resolver questões pessoais e quando voltou encontrou o bode na casa dela.

Ela disse ainda que, a princípio, acreditou que o animal estava comendo algo, mas depois percebeu que sua boca estava costurada. Com a ajuda de vizinhos, eles cortaram a linha da costura e retiraram o cadeado.

O bode foi deixado aos cuidados da ONG e passa bem. A Polícia Militar foi acionada para o local e aprendeu a linha e o cadeado. O caso foi repassado à Polícia Civil para investigações.