Bocalom reconhece vitória do presidente eleito Lula: “E seja um governo próspero”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na capital acreana, reconheceu a vitória do presidente eleito, Luis Inácio Lula da Silva (PT) na votação do 2° turno que aconteceu no último domingo (30).

O reconhecimento ocorreu via mensagem publicada hoje (31) pelo executivo municipal e repassada para a imprensa. Na mensagem, Bocalom parabeniza Lula e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.

“Com o resultado das eleições deste segundo turno e como defensor da democracia, parabenizo ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente Geraldo Alckmin por suas vitórias”, diz trecho inicial.

Em seguida, Bocalom enalteceu que a vontade do povo, da maioria, é soberana. “Em respeito à vontade soberana do povo, desejo um governo que cuide das necessidades dos Brasileiros e estabeleça uma parceria eficaz com os municípios, onde tudo acontece! Que Deus lhe conceda muita sabedoria e seja um governo próspero”, concluiu.

Wanglézio Braga / Foto: Arquivo/Acre News