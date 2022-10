Biden telefona para Lula para parabenizá-lo: “Ansioso para trabalharmos juntos”

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou à coluna que Lula falou diretamente com Biden. Gleisi disse ainda que representantes do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e da França, Emmanuel Macron, já fizeram contato, mas ainda não falaram diretamente com o petista. Lula não pode atender porque estava discursando. O petista também falou com o presidente argentino Alberto Fernandez.