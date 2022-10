Biblioteca da Floresta está abandonada

Inaugurada em 2007 pelo ex-governador Binho Marques, a Biblioteca da Floresta chegou a ser uma referência no Brasil pelo seu rico acervo sobre a biodiversidade da Amazônia. Porém, atualmente a realidade é bem diferente.

A Biblioteca da Floresta, no Parque da Maternidade, no centro, segue fechada ao público e sem passar por reforma. Apesar da recomendação do Ministério Público, desde julho desse ano, que dava um prazo de 30 dias para que a Fundação Elias Mansour apresentasse cronograma para execução de reforma.

Vale lembrar que a Biblioteca da Floresta está fechada há quase três anos, desde 2019, e o local já resistiu até a um incêndio.

O presidente da FEM, Manoel Pedro, informou que uma emenda parlamentar no valor de R$ 5 milhões foi liberada. Mas ele não soube informar se o projeto estava pronto ou quando iniciaria a reforma do espaço.

Biblioteca Pública

Na última segunda-feira (17), a Fundação Elias Mansour (FEM) informou que Biblioteca Pública ficará fechada para reforma por tempo indeterminado devido a problemas de ordem técnica.

Com isso, a capital do Acre ficará sem nenhuma biblioteca pública em funcionamento, prejudicando principalmente a comunidade estudantil.

