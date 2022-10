Bebedeira acaba em confusão e agressão física em Rio Branco

- Publicidade -

Uma briga familiar deixou um homem ferido na noite deste domingo, 30, no Beco do Clássic, no bairro Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Conforme informações, duas mulheres identificadas apenas por Lúcia e Vitória e um homem conhecido por “Dela” estavam participando de uma bebedeira há 3 dias, quando resolveram encerrar a farra e foram para o quarto dormir um pouco para depois dar continuidade a farra.

Ainda segundo informações, uma criança, que é criada pela mulher identificada por Lúcia, chegou no local e queria brincar, porém, como a mãe estava cansada , começou a gritar com a menor, e queria colocar a garota para dormir a força, mas como não conseguiu começou a bater na criança.

Um homem identificado por Antônio Rodrigues, de 32 anos, chegou na residência e viu toda aquela situação, e começou a pedir para a mãe não agredir a menor, que já chorava muito por conta da gritaria. Antônio pediu a criança e disse que ela (Lúcia) poderia dormir que ele ficaria responsável pela menor. A mãe da criança não aceitou a ajuda do homem, e começou a discutir com o mesmo.

Com os ânimos exaltados, a mulher se apossou de um terçado e desferiu um golpe na região da clavícula do homem. Em seguida, a outra mulher identificada por Vitória, que também é ex-esposa da vítima, começou agredir o rapaz, onde pegou uma faca e acertou um golpe na cintura de Antônio. ”Dela” viu a confusão e entrou no meio, desferindo várias ripadas em Antônio . Logo após a ação, todos se evadiram e deixaram a vítima jogada no chão, sagrando bastante.

Populares que viram toda a confusão, acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma viatura de suporte básica (07) para atender a ocorrência. Após os atendimentos iniciais no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Uma guarnição da Polícia Militar, com apoio da ROTAM foram até o local da ocorrência e prenderam “Dela” e Lúcia. A outra agressora, Vitória e ex-esposa da vítima, conseguiu fugir até o fechamento dessa matéria não teria sido capturada.

