Batelão afunda após colidir com tronco no Rio Juruá

- Publicidade -

Na manhã desta quarta-feira 5, de outubro, um batelão descia o Rio Juruá em Porto Walter, sentido Cruzeiro do Sul. abordo da embarcação estavam idosos e crianças de colo. durante o trajeto o barco colidiu contra um tronco, depois dessa colisão a embarcação afundou.

Segundo a dona do batelão Taine Vieira, a embarcação faz esse trajeto toda a semana. Ela ressaltou que a seca no Rio Juruá atrapalha a navegação.

A dona da embarcação disse: “Além dos bancos de areia, tem muito tronco e um deles furou o casco. Os moradores ajudaram a tirar as pessoas e o prejuízo é só do casco do barco mesmo” contou Taine Vieira.

Como contou a dona do batelão. os moradores das proximidades do Rio Juruá ajudaram a retirar os passageiros da embarcação. Ninguém ficou ferido durante o ocorrido.