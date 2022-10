Banco Central afirma que Investimentos diretos no Brasil somam US$ 9,1 bilhões em setembro

- Publicidade -

Os investimentos diretos no país somaram US$ 9,1 bilhões em setembro deste ano.

Segundo a nota de Estatísticas do Setor Externo do Banco Central do Brasil (BCB), divulgada nesta segunda-feira (24), do valor total investido no mês, US$ 3,4 bilhões foram em participação no capital, enquanto US$ 5,7 bilhões foram referentes a transações intercompanhia.

Na comparação com setembro de 2021, o IDP registrou uma alta de quase 100%, já que no ano passado, os investimentos diretos somaram cerca de US$ 4,6 bilhões. De janeiro a setembro deste ano, o indicador alcançou a marca de US$ 70,6 bilhões, enquanto no mesmo período de 2021, o valor foi de US$ 43,2 bilhões.

Ainda segundo o Banco Central, as transações correntes de pagamentos registraram déficit de US$5,7 bilhões em setembro de 2022, frente a um déficit de US$1,9 bilhão em setembro de 2021. Nos doze meses até setembro de 2022, o déficit em transações correntes nos somou US$46,2 bilhões (2,56% do PIB), ante US$42,4 bilhões (2,38% do PIB) no mês anterior e US$23,4 bilhões (1,49% do PIB) em setembro de 2021.

Gastos com viagens

O saldo de gastos com viagens registrou um déficit de US$ 491 milhões, ou seja, brasileiros gastaram mais no exterior do que estrangeiros no Brasil. Segundo o BC, e setembro deste ano, um total de US$ 416 milhões foram gastos por estrangeiros no Brasil, enquanto os brasileiros consumiram cerca de US$ 907 milhões no exterior.

De janeiro a setembro deste ano, o saldo já registra um déficit de US$ 5,3 bilhões. Isso porque, durante esse período, US$ 3,6 bilhões foram gastos no Brasil, e US$ 8,9 bilhões foram gastos por brasileiros no exterior.

Reservas internacionais

As reservas internacionais somaram US$ 327,6 bilhões em setembro de 2022, uma redução de US$ 12,1 bilhões em comparação com o mês anterior. Segundo o Banco Central, “o resultado decorreu, principalmente, das variações por preços e paridades, que contribuíram para reduzir o estoque em US$6,5 bilhões e US$2,5 bilhões, respectivamente”.

Fonte/ CNN BRASIL