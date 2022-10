Bancada federal do Acre é renovada em 100%

- Publicidade -

Ao final da apuração, Socorro Neri (PP), que foi apoiada pelo governador Gladson Cameli, foi a mais votada do pleito, com 25.839 votos.

Em segundo lugar mais votada foi Maire Serafim, (União Brasil), que atingiu 21.285 votos.

Em terceiro vem o Coronel Ulisses União Brasil), com 21.075 votos. Todos estreantes na Câmara dos Deputados.

O Republicanos fez dois federais: Antônia Lúcia, que foi eleita com16.280 votos, e Roberto Duarte, com 14.522 como deputado estadual.

Gerlen Diniz, que também é deputado estadual pelo Progressistas, chega à Câmara dos Deputados, com os seus 19.560 votos. Já médico oftalmologista Eduardo Velloso (União Brasil) com 6.786 votos foi eleito.

Quem também conseguiu uma vaga foi o ex-prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary (PP), com apoio do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Confira os federais

Socorro Neri (PP) – Eleita

Gerlen Diniz (PP) – Eleito

Eduardo Velloso (União Brasil) – Eleito

Antônia Lúcia (Republicanos) – Eleita

Roberto Duarte (Republicanos) – Eleito

Coronel Ulisses (União Brasil) – Eleito

Zezinho Barbary (PP) – Eeleito

Meire Serafim União Brasil) – Eleita