Avó se declara para a ‘neta favorita’, manda áudio no grupo da família por engano e viraliza

A relação dos idosos com a tecnologia costuma render vários memes na internet. Nesta semana, foi a vez de uma avó de Curitiba, no Paraná, viraliza nas redes sociais depois de mandar por engano, no grupo da família, um áudio em que se declara para sua “neta favorita”.

“Bom dia, Jacque! Vó te ama, você é a neta mais linda da vó, não vai comentar perto da Jamille e nem da Manoela, de nenhuma das primas. Você é a neta mais linda da vó, linda linda linda. Mora dentro do meu coração. Te amo te amo te amo muitão mesmo, que Deus abençoe”, diz a idosa no áudio.

A mensagem, que deveria ter sido enviada diretamente para a secretária Jacqueline Silva, acabou gerando uma “torta de climão” entre os membros da família. Ao BHAZ, a jovem conta que a avó chegou a passar mal depois de se dar conta de que as outras seis netas ouviram sua declaração.

“A minha avó não entende muito, ficou bem preocupada. Quando viu que mandou o áudio errado, começou a passar mal, tentou ligar para minha tia tentar excluir. Ela não queria de jeito nenhum ficar mal com minhas primas”, disse ela.

Idosa manda áudio por engano no grupo da família e se compromete com os netos: 'Você é a neta mais linda da vó'

‘Diz isso para todas’

Jacqueline é a neta mais velha de Benedita de Souza, de 74 anos. Ela explica que a avó não é muito familiarizada com a tecnologia e que não é a primeira vez que esse tipo de confusão acontece na família por conta disso.

“Eu achei engraçado porque ela ultimamente está mandando muito áudio errado. Ela não sabe ler, então olha na ‘fotinha’ das pessoas no WhatsApp e manda os áudios. Mas acho que ela tá com algum problema de visão, pois já até mandou para mim áudios que eram para minha tia”, conta ela.

A secretária também disse que a avó tem buscado estar mais próxima dos netos depois que o marido faleceu, há dois anos. Mas como Jacqueline teve um filho recentemente, dona Benedita acaba “puxando o saco” da neta mais velha.

“Eu falo para minha família que não tenho mais problema de autoestima, porque minha vó elevou ela ao máximo. É gostoso saber que foi bem espontâneo e fiquei feliz em saber que ela gosta tanto de mim, mesmo eu sabendo que ela fala isso para todas as netas”, brinca a secretária.