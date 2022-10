Avião temático para Copa do Mundo com fotos de Messi, Di María e De Paul, é apresentado pela Argentina

- Publicidade -

A seleção argentina embarcará para a disputa da copa do mundo do Catar com um avião temático. Nesta sexta-feira, a companhia aérea responsável pela viagem, apresentou imagens do modelo com alguns jogadores destacado.

Com Messi e Di María, surpreendeu a presença em destaque da foto de De Paul na cauda da aeronave. O volante do Atlético de Madrid fez parte das campanhas dos títulos da Copa América e da Finalíssima, e vai para sua primeira Copa na carreira, aos 28 anos.

“Uma equipe, um país, um sonho” é o slogan estampado na lateral do avião. Bicampeã mundial, a Argentina não conquista uma Copa há 36 anos. Ganhou pela última vez no México, em 1986.

Comandada por Lionel Scaloni, que renovou contrato recentemente, a seleção mantém uma invencibilidade de 35 jogos. Está a três partidas de superar o recorde alcançado recentemente pela seleção italiana de Roberto Mancini.

A Argentina está no Grupo C e estreia contra a Arábia Saudita no dia 22 de novembro, terça-feira. Polônia e México são as outras adversárias na primeira fase.

Fonte/ Portal ge esportes