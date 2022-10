Avião perde motor, tem bico arrancado e faz pouso forçado no Brasil

- Publicidade -

Passageiros de um voo da Latam que tinha como destino Assunção, no Paraguai, viveram momentos de terror na noite da última quarta-feira (26), após enfrentarem uma tempestade severa durante o trajeto, que danificou a aeronave.

Devido ao mau tempo, o avião que saiu de Santiago, no Chile, precisou fazer um pouso forçado em Foz do Iguaçu, no Paraná. O que os passageiros não esperavam, porém, é que a segunda metade da viagem seria ainda pior.

Após deixar o solo brasileiro, a aeronave enfrentou uma tempestade que fez com que um de seus motores fosse arrancado. O mau tempo ainda tirou um pedaço do bico e causou danos nos para-brisas.

Vídeos registrados pelos passageiros mostram os momentos de desespero. Em meio a fortes turbulências e com clarões causados pelos relâmpagos, as pessoas gritam e rezam para que nada aconteça.

Autoridades se manifestam

A Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai (Dinac) informou que abrirá investigação para apurar o ocorrido. A Latam manifestou-se sobre o episódio em nota ao portal Metrópoles e garantiu que ninguém ficou ferido.

“As condições climáticas do voo causaram danos na fuselagem da aeronave e impactaram as operações. Para a linha aérea, qualquer evento relacionado à segurança de voo é considerado grave”, explicou. “Lamentamos a situação vivida por nossos passageiros. A LATAM Airlines Paraguai está em contato com todos os clientes deste voo para prestar o apoio necessário.”

Fonte: Yahoo!