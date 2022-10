Avião de pequeno porte cai em prédio nos EUA; todos a bordo morrem

- Publicidade -

A queda de um avião de pequeno porte em um edifício no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira (21/10), deixou todos os tripulantes mortos, de acordo com autoridades locais.

Segundo informou a polícia, apesar de o prédio, que fica na cidade de Keene, a 110 km de Boston, ter sofrido um incêndio por causa do impacto, nenhum morador ficou ferido.

As autoridades ainda não revelaram o número exato de vítimas, mas informaram que todos os que estavam a bordo do avião morreram.

“Não foi possível determinar em um primeiro momento quantas pessoas viajavam no avião”, afirmou o chefe de polícia de Keene, Steve Tenney.

O avião que caiu era um Beechcraft Sierra, um pequeno monomotor, segundo a Agência Federal de Aviação.

Metrópoles