AUXÍLIO BRASIL: R$ 2,2 MIL para brasileiros? Confira as regras do novo benefício

Atualmente um auxílio tem sido bastante comentado pela população.

Ele é oferecido como um complemento de renda acrescentado ao Auxílio Brasil para a população. Porém, para receber esses extras é preciso seguir os requisitos.

Um dos exemplos é o benefício voltado para jovens que pertencem a famílias que recebem o Auxílio Brasil. Assim, pessoas de todo o país podem tentar esse pagamento a mais durante o mês.

Novo auxílio

As famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade atualmente, podem ter acesso a vários benefícios oferecidos pelo Governo Federal. Alguns deles são direcionados para quem chefia famílias, já outros, para os demais integrantes.

Um dos que vem sendo mais comentados recentemente têm como alvo os jovens estudantes. Ele oferece pagamento para aqueles que se destacam entre os demais. A iniciativa ganhou o nome de Auxílio Esporte Escolar.

De acordo com o programa, o objetivo é oferecer auxílio financeiro para estimular a prática e o desempenho em esportes. Assim, concorrem à “bolsa” as pessoas que obtiverem excelência nos esportes escolares.

O valor só está disponível para as pessoas que estão matriculadas na escola e que também integram uma família participante do Auxílio Brasil. Isso significa que é necessário estar em situação de extrema pobreza ou pobreza.

Porém, para participar da iniciativa é necessário seguir não só os requisitos já citados. Essas pessoas devem ter idade entre 12 e 17 anos. Além disso é preciso estar entre os ganhadores das competições nacionais promovidas pelos seguintes órgãos:

Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE);

Comitê Paraolímpicos Brasileiro (CPB);

Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Assim, como comentado, recebem as pessoas que estiverem entre os três primeiros lugares dos jogos olímpicos. Vale lembrar que essa regra é válida para esportes em grupo ou individuais.

Os jovens que fazem parte desses eventos e estiverem de acordo com todos os requisitos citados poderão ganhar um valor relativamente alto do Governo Federal. Dessa maneira o pagamento chega a mais de R$ 1 mil.

Após ser confirmado que o jovem tem direito aos valores, ele passa a receber parcelas de R$ 100. No total são 12 delas. Além disso, a família ainda recebe o valor de R$ 1 mil no mês que o jovem começa a receber.

Vale lembrar que de acordo com o Governo Federal, as famílias que tiverem vários jovens e mais de um deles conseguir entrar no requisitos solicitados, será possível receber múltiplos benefícios.

É importante entender que o valor está ligado ao Auxílio Brasil Por esse motivo, eles serão liberados apenas para as famílias que estiverem com suas informações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) atualizadas.

Os repasses serão feitos sempre no mesmo calendário do Auxílio Brasil, visto que ele é uma extensão. Aqueles que tiverem interesse em saber mais sobre essa iniciativa, como ela funciona e outras informações podem entrar em contato com o canal de atendimento do Ministério da Cidadania através do telefone 121. Aqueles que desejarem ainda poderão ter acesso diretamente no portal do Governo Federal, o Gov.br. Para isso, basta visitar o seguinte endereço https://bit.ly/3rx0W1T.

