AUXÍLIO BRASIL: Confira o calendário de novembro, e saiba se será antecipado

Com o encerramento do calendário de outubro do Auxílio Brasil, muitos beneficiários já querem saber se o cronograma de repasses do mês de novembro também terá suas datas adiantadas pelo governo.

Até o momento, o Ministério da Cidadania, pasta responsável pelo programa, ainda não anunciou nenhuma antecipação do calendário Auxílio Brasil de novembro. Enquanto nenhum anúncio oficial é feito, permanecem as datas iniciais, com início no dia 17 e termino no dia 30 do próximo mês.

Calendário Auxílio Brasil de novembro disponibilizado até o momento

Veja abaixo as datas de liberação do calendário Auxílio Brasil do próximo mês. A ordem de pagamento obedece o final do Número de Inscrição Social (NIS). Observe:

Final do NIS 1 – 17 de novembro;

Final do NIS 2 – 18 de novembro;

Final do NIS 3 – 21 de novembro;

Final do NIS 4 – 22 de novembro;

Final do NIS 5 – 23 de novembro;

Final do NIS 6 – 24 de novembro;

Final do NIS 7 – 25 de novembro;

Final do NIS 8 – 28 de novembro;

Final do NIS 9 – 29 de novembro;

Final do NIS 0 – 30 de novembro.

Em caso de alteração, nós do portal Edital Concurso Brasil atualizarem os leitores com a notícia da antecipação.

Famílias pode ficar mais de 30 dias sem receber o benefício

Com a antecipação em sete dias do calendário de outubro do programa, muitas famílias podem ficar sem depósitos do Auxílio Brasil por mais de 30 dias. O que acontece é que, neste mês, os pagamentos começaram no dia 11, enquanto uma nova rodada é aguardada apenas para o dia 17 de novembro.

Dessa forma, caso não ocorra uma nova antecipação do benefício, milhões de famílias terão que esperar um pouco mais para ter acesso novamente aos recursos. E para consultar esse prazo, basta acessar o aplicativo Auxílio Brasil ou o aplicativo Caixa Tem, ambos com consulta gratuita.

