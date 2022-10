Auxílio Brasil antecipado para outubro de 2022 tem calendário vazado

- Publicidade -

Neste domingo (2), ao consultar as datas de pagamento do Auxílio Brasil no Caixa Tem, o beneficiário do programa social teve uma surpresa boa, pois os repasses serão feitos 7 dias antes do que consta no cronograma oficial. Contudo, o Ministério da Cidadania, responsável pelo benefício, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Ademais, no último sábado (1º), a informação também havia sido repassada no número 111, onde são feitas consultas a respeito dos benefícios sociais. Dessa forma, embora no calendário do Auxílio Brasil conste que o repasse terá início no dia 18 de outubro, tudo leva a crer que começará no dia 11. Com isso, o cronograma de repasses terminará no dia 25 de outubro, ou seja, antes do segundo turno das eleições.

“Para o mês que vem (outubro) a ideia é sempre a gente estar melhorando, otimizando o processo de pagamento, e antecipando o que for possível, para que a família o quanto antes receba o benefício. Para o mês que vem, o mês de outubro, a ideia é também estar nesse processo de modernização e antecipação da folha”, afirmou o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, em entrevista a Voz do Brasil.

Calendário Auxílio Brasil – Outubro

Portanto, caso o calendário seja mesmo adiantado, os pagamentos de outubro começarão no dia 11 de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) final. Sendo que os repasses que caem na segunda-feira, são antecipados para o sábado que antecede.

Último dígito do NIS Data do Pagamento

1 11 de outubro

2 13 de outubro

3 14 de outubro

4 17 de outubro

5 18 de outubro

6 19 de outubro

7 20 de outubro

8 21 de outubro

9 24 de outubro

0 25 de outubro

Fonte: Caixa Tem

Como consultar o Auxílio Brasil?

Para consultar o valor que irá receber do Auxílio Brasil, o beneficiário pode ligar no número 121, do Ministério da Cidadania, além da Central de Atendimento da Caixa pelo número 111, ou consultar através do aplicativo seguindo os passos abaixo:

Acessar o aplicativo Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS);

Informar o CPF;

Informar sua senha.

Na tela inicial, clicar em “Consulta de Valores”.

Fonte: Agência Brasil