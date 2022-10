Autoridades apuram acidente de avião que matou a mãe do jornalista César Tralli no interior de SP

- Publicidade -

A mãe do jornalista César Tralli, Edna Vantini Tralli, de 74 anos, morreu em um acidente de avião ocorrido na tarde deste domingo, 9, em Paranapanema, interior de São Paulo. O piloto da aeronave, Euclides Brosch, de 78 anos, também foi vítima do acidente. Tralli é apresentador da Rede Globo, que manifestou condolências e solidariedade ao profissional.

Segundo informações da Polícia Civil, o casal estava a bordo da aeronave, um hidroavião Super Petrel LS100, prefixo PU-EAM, que pertencia ao próprio piloto. Testemunhas contaram que o avião acabou mergulhando nas águas da Represa de Jurumirim, próximo a um condomínio de chácaras. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

Os corpos foram retirados da água e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Avaré. Após a perícia, o corpo de Edna foi levado para a capital paulista e o de Broschi seguiu para a cidade de Jundiaí para o velório e o sepultamento.

O acidente foi comunicado à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, os policiais militares encontraram o corpo de Brosch flutuando e o de Edna preso na cabine do avião, a cerca de 700 metros da margem da represa.

Um inquérito policial vai apurar as circunstâncias do acidente. Conforme os dados do B.O., o tempo estava bom na região, com boa visibilidade, e as águas da represa estavam calmas.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) enviou uma equipe do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV) para realizar a perícia, que ainda não tem data para ficar pronta.

A família de Brosch informou em redes sociais que o sepultamento de seu corpo acontecerá nesta terça-feira, 11, no Cemitério Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí. Até a tarde desta segunda-feira, 10, não havia informações sobre o sepultamento de Edna.

A esposa do apresentador, Ticiane Pinheiro, usou as redes sociais para lamentar a morte de Edna. “Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, postou.

Fonte: Estadão