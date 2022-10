Aula de Direito Militar a oficiais do Mato Grosso, são ministradas por Major da PM/AC

A Polícia Militar de Mato Grosso deu início ao 1º Curso de Juiz Militar, na manhã de segunda-feira, 17, em Cuiabá.

Entre os ministrantes da capacitação está o corregedor-geral da PMAC, major Jamisson Neri, convidado pela instituição co-irmã para auxiliar na formação de 120 oficiais, entre policiais e bombeiros militares, que receberão aperfeiçoamento jurídico na área do Direito Militar.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) foi pioneira em realizar o curso para oficiais da instituição. O major Neri explica que a capacitação, realizada no estado em 2021, busca capacitar os oficiais para atuar com maior capacidade técnica e responsabilidade social e jurídica nos conselhos de justiça.

“Este é um grande momento para a Polícia Militar do Acre, sobretudo porque fomos pioneiros e iniciamos esse projeto ainda no ano passado. Estou realizando um sonho, ao multiplicar o que trouxemos do nosso estado para os colegas do MT, e pretendemos continuar as parcerias e levar também para outros estados”, pontuou.

Fonte/ Agência de notícias do Acre