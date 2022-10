Auditoria das urnas tem os resultados apresentados pelo Ministro da defesa ao Presidente Bolsonaro

- Publicidade -

O Ministério da Defesa apresentou ao presidente Jair Bolsonaro (PL) a conclusão da auditoria feita pelos militares nas urnas eletrônicas, que está em posse dos militares desde a semana passada, na esteira do 1º turno das eleições em todo país.

Procurado, o Ministério da Defesa confirmou ter apresentado para o presidente Bolsonaro “como foram as Operações de Garantia de Votação e Apuração”, que é um trabalho feito todos em todas as eleições, e diferente da auditoria realizada pelos militares neste ano.

Fontes do Exército confirmam que a Defesa apresentou as informações da fiscalização das urnas ao presidente.

Segundo a colunista do jornal O Globo Malu Gaspar, militares seguram os resultados a pedido do presidente.

Na segunda-feira, 10 de outubro, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília.

Sobre apresentar os resultados publicamente, a Defesa diz “ainda sem previsão” de quando isso acontecerá. Fontes ouvidas pelo blog dizem que a auditoria está pronta, mas não sabem a razão dela ainda não ter sido divulgada.

Paulo Sérgio pressionou o Tribunal Superior Eleitoral para que as Forças Armadas realizassem apuração das urnas eletrônicas. O ministro, inclusive, pediu no início de agosto urgência para ter acesso ao código fonte das urnas, que estavam disponíveis para consulta desde outubro de 2021.

A função dos militares seria de contabilizar os boletins de urnas (os BUs) e auditar, também, o sistema de biometria ligado ao teste de integridade do sistema eletrônico de votação.

Presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes cedeu e liberou um número restrito de urnas para os militares auditarem.

À época, o ministro Paulo Sérgio estimou que os resultados estariam disponíveis e seriam divulgados poucas horas depois de o encerramento da votação em todo país.

Os militares realizaram nos últimos meses questionamentos sobre a integridade da votação eletrônica, com pedidos para inspeção do código das urnas e reuniões com técnicos do TSE.

As demandas vão de encontro com demandas do presidente Bolsonaro, que de forma recorrente e sem provas acusa que há fraude no uso das urnas.

As acusações de Bolsonaro acontecem mesmo sem nenhum caso concreto de fraude desde 1996, quando as urnas passaram a ser usadas. E do próprio presidente ter sido eleito cinco vezes deputado federal por meio das urnas.

Fonte/ Jornal O Rio Branco