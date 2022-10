Atriz precisa pagar pensão de R$ 16 mil ao ex-marido mesmo sendo traída 13 vezes

Jana Kramer, a Alex Dupre de One Tree Hill, está pagando uma pensão alimentícia de R$ 16 mil ao jogador de futebol americano Mike Caussin, seu ex-marido. Segundo o próprio ex, Jana foi traída cerca de 13 vezes.

“Eu fico tipo: ‘Eu fico com os filhos 70% do tempo, eu não queria o divórcio e não causei o divórcio. E então foi difícil de eu entender isso, ter que pagar [a Mike]”, comentou a atriz em desabafo nas redes sociais.

A revelação chocou os fãs de Jana que chegaram a questionar se a informação estava correta. “VOCÊ está pagando a ELE a pensão alimentícia?”, perguntou uma seguidora. Em seguida Kramer confirmou a situação: “Embora eu fique com nossos filhos 70% do tempo, eu ainda pago pensão alimentícia a ele”.

Jana e Mike se casaram em 2015 e juntos tiveram Jolie, de 6 anos, e Jace, de 3, frutos do relacionamento do casal. Em abril de 2021, eles se divorciaram e no processo ficou decidido que a atriz seria a guardiã principal e que teria que pagar uma pensão alimentícia de R$ 16 mil, para que o ex pudesse cuidar das crianças em parte do tempo que estivesse com ele.

“Tenho que olhar isso por outro ângulo, dizendo: ‘OK, tipo, sou grata por poder sustentar meus filhos, e isso é pelas crianças’. Então tenho que olhar por esse lado e não pelo da raiva e do ressentimento”, comentou Kramer.

Em podcast de Jada Pinkett Smith, Mike Caussin confessou que traiu a mãe de seus dois filhos com pelo menos 13 mulheres.