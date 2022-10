Atriz da Globo assumiu namorada, mas revoltou ao dizer que preferia que fosse homem e acabou sozinha

Adriana Calcanhoto e Maitê Proença namoraram por uns meses. Mas, após umas declarações inaceitáveis da atriz que já fez sucesso não se lembra, em entrevista a revista JP, ela disse:

“Eu queria que ela (Adriana) fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela”.

Após duras críticas, a ex-estrela da Globo tentou se explicar. “Eu dei uma entrevista em que eu fui perguntada sobre o meu relacionamento atual. E eu respondi que, apesar de eu preferir homens, eu estou com uma mulher. Porque eu gosto dela, gosto daquela pessoa. Se ela fosse um homem, seria mais fácil para mim, mais conhecido. Mas, por gostar, eu topo fazer essa experiência. Fui acusada de lesbofóbica”, disse Maitê Proença.

