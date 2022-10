Através de emenda parlamentar de Perpétua Almeida, universitários de Plácido Castro ganham ônibus escolar

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) participou nesta sexta-feira, 14, da cerimônia de entrega do ônibus escolar para estudantes universitários que moram em Plácido de Castro.

O ônibus no valor de mais de R$ 500 mil é fruto de emenda parlamentar de Perpétua Almeida.

O transporte é um reivindicação antiga dos estudantes universitários do município e beneficiará, por viagem, 33 jovens que moram em Plácido de Castro e estudam na Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. Sem o transporte gratuito, os estudantes gastam, em média, R$ 40 com passagem por dia.

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, agradeceu o apoio da deputada.

“Queremos te agradecer pelo grande mandato que você faz, por essa imensa contribuição para os filhos dos trabalhadores que têm dificuldades de manter o ensino superior. Será um alívio para os universitários que já enfrentam muita dificuldade para continuar a graduação. Muito obrigado”, disse.

Perpétua lembra que além do ônibus escolar, o seu mandato já garantiu maquinários para produção, dois pontos de internet gratuita, entre outros.

“Esse ônibus é fruto de uma reivindicação antiga do município. Além do ônibus, nos últimos três anos, botamos mais de R$ 2 milhões de recursos para diversas áreas como Produção, internet e Educação. E ainda vou botar neste ano, mais emendas para Plácido de Castro para encerrar esse mandato como começamos: trabalhando”.