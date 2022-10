Atores morrem afogados durante gravação de filme no México

O clima era de festa na reta final das filmagens de “Noite de Núpcias”, longa estrelado por Ludwika Paleta. A estrela da versão mexicana da novela “Carrossel”, na qual interpretou a personagem Maria Joaquina, voltou a contracenar com Osvaldo Benevides, seu par em “Maria do Bairro” e ambos apareciam bronzeados nas redes sociais, em fotos na costa do México. Até que uma tragédia aconteceu.

Em horário de folga, o elenco de apoio do filme resolveu desbravar as praias de Oaxaca, e três integrantes do grupo não voltaram do mar, que apresentava condições perigosas àquele momento.

As ondas começaram a afastá-los da costa e, de acordo com a Coordenação de Proteção Civil de Oaxaca (CEPCO), um homem de 46 anos identificado como Marco Antonio Curiel Pérez, ator, morreu ao ser arremessado em direção às pedras.

Um outro integrante do elenco continua desaparecido, e o terceiro foi resgatado. A produtora responsável pelo filme usou sua conta no Instagram para publicar um comunicado em que prestava condolências às famílias dos atores envolvidos na tragédia.

Ludwika e Osvaldo, no entanto, preferiram não abordar assuntos tristes como a morte de colegas em suas esfuziantes e ensolaradas redes sociais. Em seus posts mais recentes, a atriz aparece curtindo a praia, e também abraçada a Osvaldo, a quem dedica um texto carinhoso ao comemorar o término das filmagens. Benavides também não fez nenhuma referência à tragédia.

