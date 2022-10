Ator da Globo chutou porta do armário aos 50 anos e expôs seu marido em rede nacional

Antes de sair da TV Globo, Faustão viveu um momento importante no Domingão. Na época apresentando o Super Dança dos Famosos, ele deu espaço para Carmo Dalla Vecchia assumir ao Brasil que era casado com João Emauel Carneiro, um fato que até então, poucas pessoa tinham conhecimento.

Na ocasião, Carmo Dalla Vecchia, com 50 anos, se declarou para o marido e para o filho do casal, Pedro “Quero que iguais a mim se sintam representados e menos amargurados porque historicamente lhes foi dito que estavam errados. Eu não sou um homem errado”, disparou o bonitão na Globo.

Já no É de Casa, o ator da Globo comentou sobre a casa que escolheu para ficar com o amado e o filho. “Nessa casa que construí, a parte da minha casa era onde o Juscelino Kubitschek tinha uma grande plantação de uvas. Ele fazia o vinho dele lá”, revelou Carmo Dalla Vecchia. “Nesse lugar resolvi fazer uma parreira que remetia à minha infância porque na casa dos meus avós, e na maioria das casas que eu ia no Rio Grande do Sul, tinham parreiras”, comentou ele ainda.

TV Foco