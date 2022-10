Atlético vence o Fluminense por 2×0 e reage no Campeonato Brasileiro

- Publicidade -

Para o Atlético, só interessava converter as boas chances desperdiçadas nos jogos anteriores em uma vitória – e assim aconteceu. Na tarde deste sábado (1º/10), o Galo venceu o Fluminense por 2 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e manteve a perseguição ao G6.