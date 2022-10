Atividades em alusão ao ‘outubro Rosa e ao dia do servidor público’ são realizadas pelo IEPTEC

- Publicidade -

As comemorações em alusão ao Outubro Rosa e ao Dia do Servidor Público continuam.

Na manhã da última quinta-feira, 27 de outubro, o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, realizou atividades na sua unidade central, para marcar as datas junto aos seus colaboradores.

Durante a ação, os servidores do órgão, que é gestor da educação técnica e profissional do governo do Acre, participaram de diversas atividades: massagens relaxantes, testes rápidos de DSTs (doenças sexualmente transmissíveis), cortes de cabelo e sorteios de brindes.

“Separamos a manhã desse dia para homenagear os nossos colaboradores e reforçar as ações do Outubro Rosa, exaltando a importância das mulheres realizarem os exames de mama e colo de útero, rotineiramente”, falou Carlos Peres, presidente do Ieptec.

A servidora que atua no setor de RH, Antônia Paiva, ressaltou a importância do evento: “É um momento muito especial, um alerta para cuidarmos da nossa saúde e nos prevenirmos contra o câncer”.

A conscientização não passa apenas pelo público feminino. “Estamos aqui para apoiar as mulheres, lembrar da prevenção e mostrar que o homem também precisa se cuidar”, disse Alcimar Souza, servidor do setor de Manutenção.

Paloma Sales, organizadora do evento, frisou sobre a “importância da conscientização para o autocuidado, para que possamos combater essa doença. Precisamos também do apoio dos homens, não só na luta contra o câncer, mas também pelos direitos das mulheres”, salientou.

Foram parceiros do evento a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), que disponibilizou os testes rápidos, e os centros em saúde e em serviços da rede Ieptec, Maria Moreira e Campos Pereira, com o apoio dos técnicos, enfermeiros, esteticistas e barbeiros.

Fonte/ Jornal o Rio Branco