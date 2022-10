Atenção!! Escola de Música do Acre abre mais de 200 vagas para cursos em Rio Branco

- Publicidade -

A Escola de Música do Acre divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira (30) um edital com vagas remanescentes dos cursos de Formação Inicial da Escola de Música do Acre para o ano letivo de 2022.

São 584 vagas, sendo ofertas 247 vagas diretas, mais cadastro de reserva, para os diversos cursos distribuídos nos turnos matutino, vespertino e notuno.

As vagas serão ocupadas obedecendo ao critério de ordem de chegada. Entre os cursos ofertados pela Escola de Música estão técnica vocal, canto, violão, contrabaixo, percussão (pandeiro, conga, triângulo e outros) e sopro (flauta, saxofone, clarinete e outros).

As vagas serão ocupadas obedecendo ao critério de ordem de chegada, sendo as dos períodos matutino e vespertino apenas para alunos que estejam regularmente matriculados no Ensino Básico (Fundamental lI, Fundamental II e Ensino Médio) em escolas públicas ou particulares.

Já os cursos no horário noturno são destinados para comunidade em geral, sendo obrigatório ter no mínimo 18 anos completos. 5% das vagas serão destinadas aos jovens em situação de vulnerabilidade social.

O período de matrícula será de 3 a 5 de outubro, no horário de 08h00 às 12h00, e das 14h00 às 17h30, diretamente na Escola de Música do Acre, localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã I, bairro Distrito Industrial.

Confira o edital completo:

Contilnet