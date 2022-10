Ataque: Três homens e uma mulher são feridos a tiros em Ramal de Rio Branco

Quatro pessoas da mesma família foram vítimas de disparos de arma de fogo, na estrada da Transacreana, km 25, no Ramal Samaúma, na zona rural de Rio Branco, na noite desta sexta-feira, 14.

O crime tem duas versões relatadas. A primeira seria que as vítimas, Henrique Moura de Souza, 20 anos, Tiago Moura de Souza, de 17 anos, Ana Cristina Moura Magalhães, de 22 anos e Victor Manoel Moura de Souza, de 21, estariam retornando de uma pescaria quando foram abordados por quatro homens armados, que estava em um gol branco e começaram a atirar em direção ao veículo que eles estavam.

Já a segunda versão seria que os jovens teriam indo até um ponto de ônibus para buscar a mãe, e quando retornaram, em frente a residência da família, foram surpreendidos por homens armados em um gol, que logo começaram a disparar vários tiros nas vítimas.

Após a ação criminosa, os bandidos fugiram tomando rumo ignorado. Outras pessoas da família, que não foram atingidos, correram e se esconderam dentro da residência, com medo dos criminosos voltarem para terminar o “serviço”.

Feridos, os jovens foram socorridos por populares que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e em seguida, colocaram as vítimas em uma caminhonete de cor branca, e seguiram em direção ao Pronto Socorro de Rio Branco. Na metade do caminho, as viaturas de suporte básico e avançando interceptou o veículo e fez os primeiros atendimentos no local. Após todos com quadro clínico estabilizado, a ambulância encaminhou os jovens ao PS.

De acordo com o SAMU, Henrique foi atingido com um tiro no nariz de raspão, Tiago foi atingido com um tiro também de raspão na cabeça. Já Ana Cristina foi atingida no braço esquerdo e por último Victor Manoel, alvejado por dois disparos, sendo um, no abdômen e outro nos testículos. O jovem é a vítima mais grave do ataque.

A Polícia Militar esteve no local, buscou algumas informações sobre os acusados e em seguida saiu em buscas dos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso.