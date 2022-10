Ataque da motosserra: Trabalhador é ferido pelo patrão ao cobrar pagamento de diária

- Publicidade -

O trabalhador rural Raimundo Charles de Souza, de 49 anos, foi vítima de tentativa de homicídio, na tarde deste sábado, 01, no ramal do Ouro, km 100, que fica localizado no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Conforme informações do amigo da vítima, identificado por Vicente Nascimento de Souza, de 39 anos, os dois foram contratados por um empreiteiro chamado Cláudio, para realizar alguns trabalhos na propriedade do acusado.

Vicente contou a reportagem, que teria terminado os serviços, ao qual ele foi contratado, e saiu do local, retornando para sua residência, deixando o colega (Raimundo) na propriedade, para terminar outra etapa de trabalhos que ainda faltava finalizar.

Nascimento relatou que quando chegou em casa, passou algumas horas, o amigo chegou em sua residência, já bastante ferido e pedindo ajuda.

A vítima foi socorrida e colocada em um veículo particular, que encaminhou Raimundo Charles até o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com três ferimentos profundos nas costas.

Segundo o amigo da vítima, já tinha um mês que prestava serviços para o Cláudio (empreiteiro), e ele não fez nenhum tipo de pagamento.

A reportagem também ouviu a vítima (Raimundo), que relatou que estaria bebendo, e quando já ia embora, foi até o patrão cobrar o pagamento pelos serviços, porém, foi surpreendido pelo homem, que em posse de uma motosserra, tentou serrar o trabalhador. A vítima disse que não morreu durante o ataque, porque conseguiu travar a motosserra, em seguida fugiu do agressor e saiu em busca de ajuda.