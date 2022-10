Assessora diz que Harry e Meghan agiram como adolescentes

De tempos em tempos, surge alguma revelação sobre a vida de Harry e Meghan Markle antes deles deixarem o Reino Unido. Segundo o portal Express, uma assessora que integrou a equipe do príncipe na casa real teria dito ao autor Valentine Low que trabalhar com os duques de Sussex era “como lidar com um casal de adolescentes” e que Meghan é a rainha dos comentários inconvenientes.

No podcast Palace Confidential, Low, autor do livro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown (Funcionários da Corte: o poder oculto por trás da Coroa, em tradução livre) disse que, durante a produção da obra, conversou com Samantha Cohen, ex-integrante da equipe de relações com a mídia do casal que, inclusive, o ajudou a organizar o casamento real.

“Ela foi convidada a fazer coisas que uma secretária particular normalmente não faria e acho que foi tratada com severidade. Meghan gritou com ela! Cohen disse que era como lidar com dois adolescentes”, declarou o escritor.

Samantha trabalhou para a família real por 17 anos antes de receber o cargo de secretária particular do duque e da duquesa. No começo, Valentine afirmou que ela tinha uma relacionamento muito bom com o filho do rei Charles III.

“Quando começou, Harry a conhecia bem, gostava dela e vice-versa. Sam é uma solucionadora de problemas incrível, uma personalidade capaz, mas achou a situação toda muito difícil”, concluiu.