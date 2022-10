Assermurb quebra jejum de cinco anos e volta a conquistar o título feminino

- Publicidade -

Após cinco anos sem levantar a taça de campeão do Campeonato Acreano de Futebol Feminino, a Assermurb finalmente acabou com a seca de títulos na tarde e noite desta segunda-feira (10), em confronto disputado no estádio Florestão. O trinfo do time sindical ocorreu contra o Imperador Galvez por 1 a 0, gol da zagueira Lorena em cobrança de pênalti.

A equipe sindical chegou a conquista do título de forma invicta, após nove vitórias e um empate em dez jogos disputados. O time da técnica Andrea Albuquerque foi um máquina de fazer gols, um total de 47 gols contra apenas cinco sofridos. Vivendo boa forma física e técnica, a atacante Jaqueline marcou mais da metade dos gols do time da Assermurb, um total de 25 gols.

O primeiro tempo de partida mostrou o time sindical bem mais intenso e criando as melhores oportunidades de gols. Numa jogada pelo lado direito, a atacante Mari acabou derrubada na grande área. O árbitro Alberto Júnior apontou para a marca da cal. Lorena cobrou bem e abriu o placar aos 41 minutos.

Um minuto depois, o time da Assermurb quase ampliou a vantagem num bom chute da atacante Mari, mas a goleira Raquele fez grande defesa.

Na volta dos vestiários, o time da Assermurb seguiu melhor na partida e teve a chance de ampliar a fatura numa cobrança de pênalti, aos 20 minutos. No entanto, a cobrança da artilheira Jaqueline ficou nas mãos da goleira imperialista.

Com a derrota, o Imperador Galvez então tentou adiantar suas linhas na busca da igualdade do placar, mas não teve sucesso e quase levou dois gols. O primeiro deles num chutaço da atacante Jaqueline, com a bola explodindo no travessão do gol do Imperador. Já na segunda oportunidade, a zaga do imperialista salvou, em cima da linha, a conclusão da atacante Mari.

Veja os números

O Campeonato Acreano de Futebol Feminino 2022 alcançou média de 5,96 gols por jogos. O torneio registrou 185 gols em 31 jogos disputados.

Fonte: Na Marca Cal