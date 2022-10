Assaltantes invadem loja em busca de cofre e rendem mãe e filho

Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois assaltantes invadiram uma loja e abordaram funcionários nesta terça-feira (18), em Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. Segundo o proprietário do estabelecimento comercial, os criminosos estavam em busca de um cofre.

Nas imagens, é possível observar o momento em que o primeiro suspeito, que usa boné preto e máscara branca, entra na loja de eletrônicos segurando um celular e se dirige ao balcão de atendimento. Em seguida, o comparsa dele, que possui trajes semelhantes, também entra no local.

A dupla parece conversar com uma funcionária durante alguns segundos. Pouco tempo depois, ele coloca a mão na cintura e se dirige ao espaço onde está localizado o caixa da loja. O homem, então, vai até o escritório onde estaria a dona do comércio e o filho dela, de quatro anos.

Já o comparsa, que usa uma mochila, permanece do outro lado do balcão e observa o momento de rendição das vítimas. Ele observa as vitrines e aguarda a funcionária abrir uma delas. Em seguida, esconde pelo menos duas caixas na mochila.

Após o crime, a dupla fugiu e não havia sido localizada pela polícia até a publicação desta reportagem. A ação durou cerca de dois minutos. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do município.

À Banda B, o proprietário da loja, que estava viajando, afirmou que apenas algumas mercadorias, além de dinheiro, foram levadas. Segundo ele, os criminosos procuravam por um cofre que não existe na loja.

“Apavoraram as meninas. Minha mulher estava dentro do escritório com meu filho, e ele [suspeito] apontou a arma para eles. Queriam um cofre, mas não tenho isso na loja”, disse o empresário.