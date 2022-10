Assaltante invade farmácia e rouba celulares de funcionárias 

- Publicidade -

A câmera de segurança registrou o assalto em uma farmácia de manipulação na manhã desta segunda-feira (3) no bairro Dirceu, Zona Sudeste de Teresina. Na ação, o criminoso rouba três celulares.

Nas imagens, o homem entra na farmácia e ordena que as funcionárias entreguem os celulares. Durante o assalto, ele aparece com a mão no bolso, dando a entender que estava armado, mas não mostra a arma.

O crime durou menos de um minuto. O homem foge com três celulares na mão.

O g1 conversou com o proprietário da farmácia, que preferiu não se identificar. Ele contou que o assalto ocorreu por volta das 7h50, durante abertura da loja.

“A gente senti a falta de segurança, ainda bem que foram danos materiais“, declarou.

Polícia garante rondas

O 8º Batalhão da Polícia Militar informou que continua fazendo rondas na Avenida José Francisco de Almeida Neto, onde o assalto foi registrado, e em outros pontos comerciais do bairro Dirceu.

Segundo o sargento Paz Araújo, assaltos como da farmácia os criminosos aproveitam a oportunidade para cometer e são mais difíceis de coibir no momento.

“A área comercial é prioridade nossa. Continuamos fazendo as rondas. No caso da farmácia, populares conseguiram segurar o assaltante e tomaram os celulares de volta, no entanto, quando nossa equipe chegou ele tinha sido solto“, informou.

Fonte: G1