Assaltante invade casa, mas acaba espancado a pauladas; Veja vídeo

Um assaltante armado, ainda não identificado, foi espancado pela população na tarde de domingo (9) ao tentar se esconder em uma residência localizada na rua Almir Pedreira, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. O suspeito foi perseguido, após praticar um assalto contra uma moradora da área.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o infrator praticou um assalto contra uma adolescente de 17 anos na rua Américo Alvarez, bairro Japiinlandia. Na ocasião, ele roubou uma pulseira de ouro e um relógio da vítima. Em seguida, o assaltante tentou fugir e foi perseguido por moradores da área.

Na tentativa da fuga, o homem teria efetuado diversos disparos de uma pistola tipo beretta para tentar parar a aproximação da população. Um dos tiros atingiu a região da tíbia da perna direita de Marciel Mayke Tavares Maia, 28. A vítima foi conduzida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Ainda tentando fugir, o suspeito invadiu uma casa na rua Almir Pedreira para se esconder. Ao ser colocado para fora da residência, ele foi espancado com pedaços de madeira pelos moradores. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram as agressões. Assim que os policiais chegaram no local, encontraram o homem deitado na rua com várias escoriações pelo corpo e ensaguentado.

Com sinais vitais, o assaltante foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Veja vídeo: