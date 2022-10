Assaltante azarado: Homem é atropelado após assalto frustrado

- Publicidade -

Uma tentativa frustrada de assalto, acabou na prisão de Richard da Silva Soares, de 37 anos, conhecido por “Pipoca”, o criminoso foi preso após assaltar uma mulher em uma parada de ônibus, na noite desta sexta-feira, 28, em Rio Branco.

“Pipoca”, foi até um ponto de ônibus, localizado em frente a uma faculdade, na Estrada Dias Martins, no Conjunto Mariana, onde abordou uma jovem que não teve a identidade revelada e anunciou o assalto.

A todo momento o homem insinuava que estava com uma arma dentro das vestes, e pediu o celular da vítima. Após a ação, o bandido saiu correndo e tentou pular uma mureta, que fica na frente da instituição de ensino, quando perdeu o equilíbrio e caiu na via sendo atropelado por um veículo que passava no local.

Para azar do criminoso, no semáforo se encontrava duas guarnições da Ciatran, que estavam se preparando para montar uma blitz naquela região. Ao ver a movimentação, os militares perceberam a ação do assaltante e agiram rapidamente, conseguindo deter o homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e imediatamente enviou uma viatura de suporte básica, para atender Richard da Silva. O assaltante teve várias escoriações pelo corpo e uma fratura na clavícula, e foi encaminhado ao PS de Rio Branco.

Após ser atendido na unidade de saúde, o homem será preso, e encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes – Defla, onde será entregue á autoridade policial de plantão.

Veja vídeo: