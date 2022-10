As urnas que serão auditadas no Acre já estão definidas

- Publicidade -

Neste sábado (01), a Comissão da Auditoria da Votação Eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral do Acre realizou, no plenário do TRE-AC, a cerimônia de sorteio e escolha das urnas eletrônicas que passarão pelo Teste de Integridade e pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas.

“Hoje realizamos o sorteio e a indicação das urnas que vão integrar os procedimentos de fiscalização e auditoria da urna eletrônica”, declarou o juiz de Direito Dr. Marcelo Carvalho presidente da Comissão.

Na abertura, o presidente do TRE-AC, desembargador Francisco Djalma, reforçou que as eleições estão sendo conduzidas com muita dedicação dos servidores da Justiça Eleitoral e de muitos voluntários. “ Estamos seguindo um planejamento minucioso e teremos a maior eleição de todos os tempos”, destacou o magistrado.

Durante a cerimônia, foram sorteadas 20 urnas para o Teste de Integridade e 3 urnas para o Teste de Autenticidade.

Foram sorteadas para o Teste de integridade: Seções 32, 55, 784, em Rio Branco; seção 243, em Senador Guiomard; seção 60 em Epitaciolândia; seção 212, no Bujari; seção 16 e 3, em Xapuri; seção 61, em Cruzeiro do Sul; seção 40 e 97, em Sena Madureira; seção 14, 58 e 90, em Feijó; seção 41 em Tarauacá; seção 33 e 161, em Senador Guiomard; seção 3, em Brasileia; seção 94, em Tarauacá; seção 335, em Mâncio Lima.

Para o Teste de Autenticidade, foram sorteadas as seguintes seções: 271, em Cruzeiro do Sul; 77, em Capixaba e a seção 91, em Brasileia.

As urnas serão retiradas de seus locais de origem (já lacradas, constando os candidatos que concorrem nas eleições 2022 e eleitores da seção) e transportadas, de carro ou avião, para Rio Branco. O procedimento funciona como auditoria para comprovar a segurança e a confiabilidade do sistema informatizado de votação, por meio da comparação dos resultados da votação na urna eletrônica e em cédulas de papel.

Os cartórios eleitorais deverão agora substituir essas urnas por outras urnas eletrônicas de reserva, já existentes nas zonas.

Na mesma audiência, foram também sorteadas as três urnas que passarão pelo teste de autenticidade dos sistemas instalados nas urnas eletrônicas.

Diferentemente das urnas do teste de integridade, o de autenticidade é feito na própria seção eleitoral, antes da emissão da zerésima e início da votação.

Fonte/ A Gazeta do Acre