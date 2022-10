‘As portas do inferno não prevalecerão’, diz Michelle Bolsonaro durante comício

“Nós selamos aqui, agora, Senhor, as portas do inferno. As portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra as nossas famílias. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa nação brasileira. Aleluia. Glória a Deus.”

Michelle disse ainda que o “bem vai prevalecer”, sugerindo que o candidato a reeleição Jair Bolsonaro terá um resultado favorável neste domingo, ao contrário do que indicam as pesquisas de intenção de voto.

