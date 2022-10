As espantosas previsões de Nostradamus; Será que Charles III vai abdicar?

- Publicidade -

Nostradamus foi um astrólogo francês que nasceu no início do século XVI. Ele trabalhou como médico, mas é famoso pela sua suposta capacidade de prever o futuro. A maioria de suas previsões foi escrita na forma de poemas curtos e enigmáticos, que fazem parte de seu famoso livro de 1555, ‘Les Prophéties’. Suas reflexões artísticas têm provocado historiadores e muitos desses poemas facilmente se encaixariam numa série de eventos. Claro que muita gente não acredita nessas afirmações, mas muitas de suas previsões contêm detalhes muito específicos que se tornaram realidade.

Na verdade, alguns de seus poemas previram os eventos mais importantes e devastadores do século passado, desde a ascensão de Hitler até a invenção da bomba atômica e os ataques terroristas de 11 de setembro. Especialistas que estudaram seu trabalho estão agora dizendo que ele previu a morte da Rainha Elizabeth na idade correta e que sua visão para o futuro de Charles como Rei não é muito esperançosa.

As espantosas previsões do futuro feitas por Nostradamus; Será que o Rei Charles III vai abdicar?

As interpretações de um especialista – Um autor britânico chamado Mario Reading dedicou grande parte de sua vida profissional a estudar os textos de Nostradamus e publicou vários livros sobre o assunto. Embora Reading tenha falecido em 2017, ele já havia escrito sobre as profecias de Nostradamus a respeito da morte da Rainha Elizabeth II e a ascensão do Rei Charles III.

A morte da Rainha Elizabeth – A rainha Elizabeth morreu aos 96 anos em 8 de setembro de 2022. Reading escreveu que Nostradamus havia previsto que a morte da Rainha ocorreria em 2022 e que ela morreria “cinco anos a menos do período de vida de sua mãe”. A mãe dela morreu aos 101 anos.

Rei Charles III – Apesar de Nostradamus ter escrito suas profecias no século XVI e Reading ter escrito suas interpretações anos atrás, eles estavam corretos ao dizer que a Rainha morreria aos 96 anos e que Charles assumiria o trono aos 74 anos.

Uma mancha permanente – Nostradamus também escreveu que o novo Rei sofreria o ressentimento duradouro de muitos de seus súditos. Reading especula que isso se refere à empatia do público à falecida Princesa Diana e a maneira como Charles a tratou durante o casamento.

O futuro da Commonwealth? – Nostradamus se refere a Charles como o “Rei das Ilhas” em um de seus poemas. O Rei Charles governa sobre as Ilhas Britânicas, mas também é o chefe da Commonwealth, uma organização intergovernamental composta por 53 países membros independentes. Reading questiona se este título não sugeriria que a Commonwealth se dissolverá durante o reinado de Charles, deixando-o apenas com as Ilhas Britânicas.

Reinado curto – Uma das previsões mais chocantes de Nostradamus que Reading destacou é que o Rei Charles não governará por muito tempo. Ele acredita que Charles logo terá que abdicar devido à sua idade e saúde ruim. Já há especulações sobre o estado de saúde do Rei. As fotos de suas mãos vermelhas inchadas se tornaram virais.

Quem vai assumir o trono? – Ainda mais surpreendente é a previsão de que o Príncipe William, herdeiro do trono, não será o único a assumir o trono de seu pai. “Um homem que nunca esperava ser rei vai substituí-lo.”

Quem será o sucessor do Rei Charles? – Reading especulou que o fato de um homem inesperado tomar o trono pode significar que o Príncipe William ficará fora de cena por alguma razão. Baseado em seus estudos sobre as profecias de Nostradamus, Reading acreditava que quem poderia assumir o trono seria o Príncipe Harry.

Rei Harry – Harry deixou o cargo de membro sênior da família real e se aposentou de seus deveres Reais em 2020, então certamente seria uma surpresa vê-lo assumir o trono. O filho do Príncipe William, Príncipe George, e seus dois outros filhos, Princesa Charlotte e Príncipe Louis, estão à frente de Harry na linha de sucessão. No entanto, se as previsões de Nostradamus estiverem corretas, o Rei Charles abdicará enquanto eles ainda são crianças e, se William não puder tomar seu lugar, então Harry seria o sucessor mais provável.

Outra possibilidade – É possível que um membro até então desconhecido da Família Real possa reivindicar o trono. Há muito tempo que circulam rumores de que o Rei Charles e sua esposa, a Rainha Consorte Camilla, tiveram um filho há muito tempo, enquanto estavam casados com outras pessoas.

Profecias que se cumpriram – Nostradamus escreveu centenas de profecias e, naturalmente, muitas delas não chegaram a acontecer. Mas certas previsões se tornaram realidade e foram tão detalhadas que é difícil achar que são só coincidências, mesmo para os mais céticos. Agora vamos ver alguns dos eventos mundiais mais famosos que Nostradamus previu.

Rei Henrique II – Nostradamus era amigo do Rei Henrique II da Inglaterra. Numa carta ao rei, chamou ele de “o mais invencível Henry, Rei da França”. Mas os seus escritos em Les Prophéties dizem exatamente o contrário.

Rei Henrique II –Nostradamus escreveu que o rei seria derrubado em batalha por um “leão” mais jovem. Disse especificamente: “Ele vai perfurar seus olhos através de uma gaiola dourada / Duas feridas transformadas em uma, depois morrerá uma morte cruel.”

Rei Henrique II – O Rei Henrique II teve realmente uma morte cruel. Estava participando de uma competição quando a lança do seu oponente mais jovem acertou no seu capacete. A lança de dividiu em duas. A madeira perfurou o olho e a têmpora do Rei, deixando-o gravemente ferido. O Rei sofreu durante 10 dias antes de morrer dos ferimentos.

O Grande Incêndio de Londres – Nostradamus morreu no século XVI, mas previu algo terrível que ocorreria no século seguinte. Um poema no seu livro faz referência ao “incêndio de 66”.

O Grande Incêndio de Londres – Em 1666, um pequeno incêndio começou numa padaria de Londres e transformou-se num incêndio que consumiu a cidade durante três dias. Matou muita gente e destruiu milhares de casas e negócios.

A Revolução Francesa – Muitos acreditam que Nostradamus previu a Revolução Francesa num poema que diz “Canções, cantos e reivindicações virão dos escravizados / Mantidos em cativeiro pela nobreza nas suas prisões”.

A Revolução Francesa – A Revolução Francesa começou em 1789 com a tomada da Bastilha. O povo francês se revoltou contra os nobres que os tratavam injustamente. Começaram atacando a Bastilha, uma prisão que era vista como um símbolo do poder da monarquia.

Rei Filipe II do Reino da Espanha – Nostradamus escreveu um poema que descreve a ascensão e queda do reinado do Rei Filipe II. As primeiras linhas do poema preveem que o Rei Filipe inicialmente prosperaria. Isso foi verdade! A profecia também afirmava que ele iria “reduzir o exército árabe”. O que parece ser uma referência à Batalha de Lepanto. Uma frota espanhola entrou em confronto com os navios enviados pelo Império Otomano e derrotou-os brutalmente.

Rei Filipe II do Reino da Espanha –O presságio depois prevê uma mudança na sorte do Rei. Filipe era um governante católico e, quando a católica Rainha Maria da Escócia foi executada, a boa aliança que a Espanha tinha com a Inglaterra também foi quebrada.

Rei Filipe II do Reino da Espanha –Finalmente, Nostradamus diz que a fortuna do Rei Filipe II seria destruída por uma “cebola jovem”. A “cebola jovem” pode ter sido o rei protestante da França, Henrique IV. Henrique e Filipe discordavam sobre a religião e lutaram ao longo da vida.

A carreira de Louis Pasteur – Louis Pasteur foi um químico e microbiólogo francês do século XIX que fez descobertas científicas importantes. Descobriu que os microrganismos causam fermentação e inventou o processo de pasteurização, que recebeu esse nome por causa dele. O seu trabalho também contribuiu para as primeiras vacinas contra a raiva e o antraz (uma doença infecciosa grave causada por uma bactéria).

A carreira de Louis Pasteur – Nostradamus previu que alguém chamado Pasteur descobriria coisas que estavam escondidas durante séculos e seria celebrado como uma figura divina. Também previu que ele seria desonrado mais tarde.

A carreira de Louis Pasteur – Em 1995, um historiador científico publicou um livro confirmando que Pasteur mentiu sobre ter usado um trabalho de um cientista rival para criar a sua vacina contra o antraz. Isso tirou Pasteur de seu pedestal, assim como foi dito por Nostradamus.

A ascensão de Hitler – A ascensão de Hitler é uma das profecias mais assustadoras e precisas feitas por Nostradamus. O seu poema dizia o seguinte: “Das profundezas do Oeste da Europa, / Dos pobres nascerá uma criança / Aquele que com a sua língua seduzirá uma grande tropa; … Monstros ferozes com fome cruzarão os rios.”

A ascensão de Hitler – Os pais de Hitler eram pobres e ele nasceu na Europa Ocidental. O Terceiro Reich, como sabemos, tinha um tremendo talento para convencer milhões de pessoas a segui-lo. E ele as transformou num exército implacável.

A liderança de Charles de Gaulle – Em outro poema, Nostradamus inclui o verso “Um homem chamado de Gaulle é um líder triplo… Será conhecido acima de todos os monarcas”. Charles de Gaulle foi um dos líderes mais glorificados da história francesa.

A liderança de Charles de Gaulle – De Gaulle comandou a França Livre na guerra contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a França recuperou sua liberdade, ele se tornou primeiro-ministro por dois anos enquanto o país restaurava a democracia. Uma década depois, tornou-se presidente. Temos aqui o triplo líder!

A bomba atômica – Nostradamus fez uma profecia de que duas cidades sofreriam um flagelo terrível, como o mundo nunca tinha visto. Isso descreve certamente a destruição causada pelas bombas atômicas lançadas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial.

A bomba atômica – Ele descreve uma “nação orgulhosa abatida pela pedra na árvore”. Orgulho e honra são marcas registradas da cultura japonesa e especula-se de que a pedra na árvore se refere à nuvem em forma de cogumelo criada pelas bombas.

O assassinato de John F. Kennedy – O assassinato do presidente John F. Kennedy foi um dos momentos mais marcantes do século XX. Muitos acreditam que Nostradamus previu este famoso crime quando escreveu “Do alto, o mal cairá sobre o grande homem.” Isso pode ser uma referência ao fato de que um grande homem foi baleado por um franco-atirador de um telhado.

O assassinato de John F. Kennedy – Ele prossegue, sugerindo que um homem inocente será culpado pelo crime, o que muitas pessoas acreditam ser o caso. Lee Harvey Oswald foi preso pelo assassinato, mas foi morto no dia seguinte ao homicídio. Existem teorias de que ele era apenas um bode expiatório e o verdadeiro assassino escapou. Nostradamus afirma que a pessoa culpada permanecerá “na névoa”.

Os ataques de 11 de setembro – Uma das profecias mais famosas de Nostradamus parece prever os ataques terroristas de 11 de Setembro. O primeiro verso do poema diz que o céu vai queimar a 45 graus. Alguns sugerem que isso se refere ao fato de Nova York estar próxima aos 45º de latitude.

Os ataques de 11 de setembro – O presságio também fala sobre “a grande nova cidade” sendo destruída pelo fogo. Isso pode referir-se novamente a Nova York e como toda a cidade foi afetada pelo ataque. O impacto na cidade foi enorme e duradouro, sem falar que as cinzas das torres em chamas se espalharam por toda parte.

Os ataques de 11 de setembro – Os versos “sangue vai ser derramado / misericórdia para ninguém” podem se referir à trágica perda de vidas. Quase 3000 pessoas morreram nos ataques desse dia.

Será que Nostradamus previu a pandemia? – No ano de 2020, foi especulado que Nostradamus também teria previsto o surto de coronavírus, mas não parece haver muito fundamento nessas afirmações. Nostradamus viveu numa época em que as pragas eram comuns e ele fez 35 previsões relacionadas com surtos de pragas!

A invasão da Rússia na Ucrânia – Muitos acham que o famoso astrólogo pode ter previsto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, já que uma de suas muitas previsões era uma vaga ideia de que a França enfrentaria um perigo para o leste. “A cabeça azul deve causar danos a cabeça branca em tal grau, como o bem da França para ambos deve sempre contar”, previu. As previsões de Nostradamus são baseadas em movimentos astrológicos e não no calendário, por isso fica a pergunta: será que essa previsão — apenas especulada para 2022 — estaria aludindo ao romper da Terceira Guerra Mundial?

O que o futuro nos guarda?

As previsões dele para os próximos anos incluem asteroides que podem destruir a Terra, fome global e um apocalipse zumbi. Ainda bem que nem todas as suas profecias se cumprem!

