Artistas ironizam comentários homofóbicos de Cassia Kis em foto dela beijando atriz Lúcia Veríssimo

Os comentários homofóbicos de Cassia Kis levaram a atriz Lúcia Veríssimo a postar uma lembrança com a colega de profissão nesta quinta-feira (27). Em seu perfil no Instagram, Lúcia publicou uma foto onde ela e Cassia protagonizam um beijo na boca.

“Meu TBT de hoje vai ser em homenagem à Cassia Kis. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. SIM É A CÁSSIA KIS QUEM ESTÁ ME BEIJANDO”, escreveu a atriz na publicação.

Nos comentários, diversos atores apoiaram a fala de Lúcia e criticaram o posicionamento de Kis, que chegou a falar que relações homoafetivas estão “destruindo a família”.

“Nunca vi um TBT tão maravilhoso”, escreveu Leonardo Vieira. As atrizes Mel Lisboa e Ana Beatriz Nogueira, além da cantora Fafá de Belém, reagiram a publicação com emojis de palminhas.

A atriz Maitê Proença, que recentemente voltou a seguir a cantora Adriana Calcanhotto, sua ex-namorada, nas redes sociais, também comentou a publicação: “Viva a diversidade”.

“É por isso que eu te amo. Eu já beijei a sua boca também, mas não Kis jamais beijar a da Cassia”, revelou o ator Anderson Muller. “Quanta hipocrisia”, lamentou Ivam Cabral.

A jornalista Leilane Neubarth, que assumiu seu namoro com Gaia Maria no ano passado, também deixou seu comentário. “Boa Lúcia! Bota os pingos nos ‘is’”, ironizou.

A Globo emitiu um posicionamento após as falas da atriz que interpreta a personagem Cidália de “Travessia”. “A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação”, diz o texto enviado pela assessoria de imprensa da emissora, de acordo com a colunista Patrícia Kogut.

