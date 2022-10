Arsenal X Liverpool: brasileiros marcam e agitam torcedores na web

- Publicidade -

Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus de um lado, Alisson, Fabinho e Firmino do outro. Em um clássico recheado de brasileiros, o Arsenal venceu o Liverpool por 3 a 2, neste domingo (9). Martinelli e Firmino marcaram, enquanto Jesus teve ótima atuação.

Na web, os brasileiros foram o grande assunto da partida e os internautas começaram a pensar nas opções de Tite para a convocação para a Copa do Mundo. De acordo com o youtuber Bolívia, a escolha vai ser difícil.



“Firmino e Martinelli dando nó na cabeça do Adenor (Tite)”, escreveu.

O criador de conteúdo Thiago Romariz também destacou as várias opções que terá o treinador da seleção brasileira.



“Tite deve estar feliz, viu? Prestes a começar a Copa e todos os atacantes do Brasil decidiram jogar muita bola, hoje Martinelli, Firmino e Jesus bem mais uma vez. Mesmo com os 26, o treinador vai ter que deixar alguém em boa fase fora da Copa do Mundo”, publicou.

Fernando Campos, comentarista dos canais ESPN, destacou a atuação de Gabriel Martinelli, que além de um gol deu uma assistência.



“O Martinelli está jogando demais. A concorrência é enorme, mas ele está pressionando o Tite com esse nível de atuação na temporada. Um tormento para qualquer defesa”, disse o jornalista, que também elogiou muito a temporada de Gabriel Jesus.

Tite anunciará os convocados para a Copa do Mundo no dia 7 de novembro. A seleção brasileira estreia contra a Sérvia no dia 24.

Lance