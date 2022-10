‘Arruína as esperanças’; Kate Middleton é detonada por fotógrafos ingleses

- Publicidade -

A princesa de Gales, Kate Middleton, que herdou esse título após a morte da Rainha Elizabeth II, está sendo duramente criticada por fotógrafos ingleses. Eles reclamam que somente a mãe de George, de 9 anos, Charlotte, de 7 anos, e Louis, de 4, faz fotografias exclusivas das crianças.

De acordo com o ex-fotógrafo da realeza, John Swannell, esse costume de Kate, que usou uma Joia que pertencia a princesa Diana no funeral da Rainha, “arruína as esperanças de uma geração de fotógrafos”, iniciou.

John também explica seu posicionamento. “Todo o trabalho que fiz com personalidades da realeza realmente fez minha carreira crescer, hoje alguém como eu não teria mais essa chance”, declara. Segundo ele, “essa chance deveria ser dada aos jovens fotógrafos ingleses”.

Kate Middleton é a responsável pelas fotos dos filho

É Kate quem faz as fotos dos filhos, que depois são publicadas nos perfis oficiais da família. Vale destacar que a princesa é apaixonada por fotografia. Além disso, na universidade, onde conheceu seu marido, o príncipe William, ela chegou a fazer um trabalho sobre fotografia infantil.

Um dos pontos positivos de Kate fotografar os filhos é a intimidade entre eles. “De certa forma, no entanto, a Kate provavelmente está certa em fazê-lo por ela mesma. Ela não é uma grande fotógrafa, mas captura o momento e com crianças, é mais fácil quando você os conhece bem”, destacou o fotógrafo.

Fonte: Purepeople