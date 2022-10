Argentina encarece em 25% o dólar turismo e atinge viagens de argentinos ao Brasil

No total, os argentinos terão de pagar 100% de impostos sobre o dólar oficial em viagens internacionais e consumos no exterior. A medida chega no período do ano em que os argentinos decidem as férias de verão, durante as quais o Brasil é o principal país receptor.

Quase 40% dos turistas estrangeiros no Brasil são argentinos. O governo argentino publica nesta quarta-feira (12) a vigência de um novo imposto de 25% sobre gastos em moeda estrangeira que se soma a outros dois impostos, de 30% e de 45%, totalizando 100% sobre o valor do dólar oficial. Na prática, a medida encarece viagens internacionais e consumos no exterior através de cartões de crédito e de débito.

Apesar das severas restrições cambiais e do diminuto poder aquisitivo do peso argentino face ao dólar, resultado de uma brutal desvalorização de 350% nos últimos três anos, os argentinos foram os estrangeiros que mais demandaram entradas para os jogos no Catar.

Por isso, o novo valor do dólar turismo recebeu o apelido de “dólar-Catar”, embora seja para qualquer viagem ao exterior. “Queremos cuidar das reservas (do Banco Central), priorizando os dólares para o investimento, para a produção e para a geração de empregos.

Esta medida, que encarece o valor do dólar, foi um pedido das câmaras empresariais e dos setores produtivos”, disse aos jornalistas Carlos Castagneto.

UOL