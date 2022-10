Apresentador russo pede para afogar e matar crianças ucranianas

- Publicidade -

Um apresentador e comentador pró-Putin foi suspenso do canal Russia Today depois de dizer que crianças que criticavam a Rússia deveriam ter sido “atiradas a um rio com uma corrente forte”.

No programa transmitido na semana passada, segundo a Sky News, Anton Krasovsky falava sobre um relato do autor russo de ficção científica Sergei Lukyanenko sobre como, quando ele visitou a Ucrânia pela primeira vez na década de 1980, as crianças lhe disseram que viveriam uma vida melhor se não estivessem sob controlo russo.

“Eles deveriam ter se afogado no Tysyna”, disse Krasovsky em resposta. “Afoguem estas crianças, afoguem-nas”, defendeu, além de ter sugerido “queimá-las.

Since 2020, Anton Krasovsky has been director of the Russian-language channel #RT. In one of his broadcasts, he argues in favor of drowning #Ukrainian children in rivers and burning them in their own homes. https://t.co/qX0Qwf7FX0

— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2022