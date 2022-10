Apresentador do Linha Direta, Domingos Meirelles se revoltou e expôs desprezo contra ele. Lembra dele?

- Publicidade -

O jornalista Domingos Meirelles, ex-presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), se tornou mais um a não demonstrar gosto pelo partido. Assim como seu colega Marcos Uchôa, que desistiu da luta pela vaga de deputado federal, Meirelles tem protestado contra a falta de transparência. O ex-comunicador do Linha Direta desaprova o fato de que, até hoje, não conseguiu acessar a grade de inserções na programação eleitoral do partido na televisão e no rádio.

Além disso, ele afirma sentir que existe um grande desprezo contra ele, por se tratar de um candidato conhecido por parte do público.

Vale ressaltar que, após o programa policial Linha Direta ter parado de ser exibido em 2007, ele voltará para a grade de programação da Rede Globo. O projeto para a volta da atração ainda está passando por uma fase inicial, sendo desenvolvido sigilosamente pelo diretor Mariano Boni. O plano de trazer o programa de volta aconteceu depois do grande sucesso que séries de true crime fizeram, contando histórias de crimes verdadeiros, como a do assassinato de Daniella Perez e o Caso Evandro.

No entanto, ainda não existem muitos detalhes a respeito da escolha do novo comandante da atração, nem se o programa continuará mantendo o mesmo roteiro dos últimos anos em que foi transmitido. Além disso, a possível data de estreia ainda não foi escolhida, de acordo com as informações da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

O Linha Direta estreou na Globo no ano de 1990 e exibiu casos criminosos brasileiros nos quais os suspeitos estavam foragidos pela Justiça. A atração costumava mostrar simulações realizadas por atores e depoimentos dados pelas testemunhas.

