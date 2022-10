Aprenda a consultar se você pode ter R$ 1.000 para receber

- Publicidade -

Você sabia que ainda dá tempo de resgatar até R$ 1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)? O pagamento extra, inclusive, está ajudando milhares de trabalhadores a pagarem suas dívidas. suas dívidas.

De acordo com o Governo Federal, o resgate pode ser feito até 15 Dezembro deste ano. Passando desse prazo, os valores presentes no Caixa Tem vão retornar as contas do FGTS devidamente corrigidos. Quer saber como sacar? Então, confira nas linhas abaixo.

Você pode fazer um Saque EXTRA de R$ 1 mil do FGTS

No início deste ano o Governo Federal liberou uma modalidade extraordinário de saque do Fundo de Garantia. De acordo com informações do Ministério do Trabalho, mais de 40 milhões de trabalhadores estão aptos a realizar o resgate.

No entanto, a Caixa Econômica Federal (CEF) informou que cerca de 12 milhões de pessoas ainda não sacaram os valores do FGTS. Dessa forma, ainda é possível fazer o resgate pela modalidade. A saber, pouco mais de R$ 8 bilhões ainda estão disponíveis.

Em síntese, o saque está disponível para todas as pessoas que possuem saldo disponível em suas contas vinculadas ao FGTS. Nesse caso, embora o trabalhador tenha um valor superior, o resgate autorizado é de apenas R$ 1 mil.

Como realizar o saque?

Antes de mais nada, será preciso solicitar os valores. O pedido do saque extraordinário, portanto, deve ser feito pelo aplicativo ou site do FGTS, em https://bityli.com/XjFTm. Feito o procedimento, o trabalhador terá que aguardar cerca de 15 dias úteis para os recursos caírem na poupança digital do Caixa Tem. Veja o passo a passo nas linhas abaixo:

Primeiramente, acesse o app do FGTS, disponível para Android e iOS; Em seguida, faça o login com os dados solicitados; Então, na página inicial, clique em “Saque extraordinário” e verifique o valor disponível; Clique em “Solicitar saque” e informe a conta para onde o dinheiro deve ser transferido; Agora, confirme informando a senha do app; Por fim, aguarde a transferência do valor na sua conta.

Ademais, com relação ao resgate, pela carteira digital da Caixa o cidadão consegue pagar contas e boletos, fazer compras online com o cartão de débito virtual, fazer recarga no celular, fazer transferências, inclusive via PIX e pagar compras em maquininhas com um QR Code.

Lembrando que o saque é facultativo ao trabalhador. Sendo assim, caberá a ele aderir a nova modalidade ou não. Caso não deseje resgatar os valores, é possível informar a negativa a Caixa pelos canais digitais até 10 de Novembro.

App do FGTS

Com o App do FGTS, o saque do saldo presente no Fundo agora é 100% digital. E o melhor: vale para todas as modalidades previstas em Lei. Por meio do App FGTS, por exemplo, é possível solicitar o saque, indicar uma conta de qualquer banco para receber o crédito, fazer upload de documentos, acompanhar as etapas do processo e muito mais.

A nova versão do aplicativo está disponível para todos os trabalhadores, e você pode acessá-la nas lojas da plataforma Android e iOS, de forma gratuita.

Fonte/ Portal pronatec.pro.br