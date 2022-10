Apple joga toalha e diz que iPhone terá USB-C

- Publicidade -

Quem usa iPhone sabe que se acabar a bateria, é necessário achar alguém que tenha um carregador compatível com a marca. Isso, finalmente, vai acabar num futuro próximo. A Apple confirmou que futuros iPhones contarão com a porta USB-C, a mesma usada na maioria dos telefones Android. A informação foi dada por Greg Joswiak, vice-presidente de marketing da companhia, durante entrevista concedida nesta terça-feira (25) no evento Tech Live, do jornal norte-americano Wall Street Journal.

Questionado se a Apple atenderia as novas recomendações da União Europeia de aderir a um padrão de entrada de carregador, o executivo respondeu: “Obviamente, temos de segui-las; nós não temos escolha”. Até então, a Apple conta com uma entrada de carregamento proprietária chamada Lightning. Enquanto no mundo Android, há alguns anos, todos os telefones usam o padrão USB-C. Apesar de afirmar que a Apple terá iPhones com porta USB-C, Joswiak não disse quando será o primeiro iPhone lançado com este padrão. Rumores apontam que a Apple tem feito testes e pode lançar no ano que vem.

Não custa lembrar que modelos de iPad, o tablet da Apple, já contam com a entrada USB-C há alguns anos. Segundo as determinações da União Europeia, as fabricantes de celular têm até o outono europeu de 2024 (entre setembro e dezembro) para se adequar à padronização. Para laptops, o bloco definiu que a partir de 2026 todos devem ter o padrão USB-C. A legislação foi pensada para tentar reduzir a produção de lixo eletrônico.

Logo, ter um padrão único de carregador faria com que as pessoas não precisassem comprar novos carregadores sempre que comprarem um aparelho novo. No Brasil, a Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) passou a estudar a padronização da porta USB-C para todos os celulares. No entanto, a decisão da União Europeia antecipou a discussão e, com o tempo, deve ajudar na padronização de eletrônicos em todo o mundo.

Na entrevista no evento, Joswiak, que também estava acompanhado de Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software, afirmou que a Apple não está satisfeita com a decisão europeia.

Historicamente, a companhia sempre teve padrões próprios. O executivo diz que a empresa prefere confiar nos seus engenheiros que em tecnologias de hardware sugerida por legisladores. Outro argumento dado por Joswiak é que os adaptadores (ele se refere aos carregadores que são conectados na tomada), de alguma forma, já resolvem a questão da padronização. Boa parte já é padrão USB-C. Então, basta que alguém tenha um cabo com uma ponta Lightning e outra USB-C, e conecte a um adaptador. (Guilherme Tagiaroli/Folhapress)