Após vitória de Lula no 2⁰ turno das eleições 2022,caminhoneiros fecham estrada no Acre

- Publicidade -

Após a derrota do presidente Jair Bolsonaro nas urnas, caminhoneiros fecharam a BR-317, entre a cidade de Assis Brasil e Brasileia, no interior do Acre, em protesto, na manhã desta segunda-feira, 31.

A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local, e disse que só está sendo permitida a passagem pessoas e ambulâncias.

De acordo com a PRF, o protesto começou por volta das 8h, e que o grupo pede por “intervenção”. A organização informou aos agentes que estão no local que não há hora para encerrar o protesto.

A polícia informou ainda que negociou com o manifestantes a passagem de 10 veículos por hora, nos dois sentidos.

Uma fotógrafa que estava viajando a trabalho para Assis Brasil chegou ao local por volta das 9h30 e disse à GAZETA que há pelo menos 80 pessoas paradas na barreira.

Lula foi eleito presidente do Brasil pela 3ª vez, nas eleições deste domingo, 31. Ele recebeu 50,90% dos votos dos brasileiros, ou seja, 60.345.999 votos. No Acre, porém, a votação foi favorável a Jair Bolsonaro, que teve mais de 70% da preferência dos acreanos.

Fonte/ A Gazeta do Acre