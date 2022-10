Após vazamento de amônia em frigorífico, funcionários são intoxicados

- Publicidade -

Quinze funcionários do frigorífico Ave Nova, que fica no bairro Capelinha, em Betim, na região metropolitana, tiveram que passar por atendimento médico e dez foram encaminhados para unidades de saúde intoxicados por gás amônia após ocorrer um vazamento na junta de uma tubulação da empresa.

O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (4). Cerca de 900 trabalhadores tiveram que ser evacuados às pressas do local, que teve que ser isolado por algumas horas.

Segundo o tenente Gustavo Bernardes, do Corpo de Bombeiros, ainda não foi possível mensurar a quantidade de gás amônia que vazou da tubulação nem as causas do vazamento. No entanto, o motivo do vazamento está sendo apurado.

“No local, a concentração de gás ficou muito alta, por isso, houve a necessidade de isolamento. Mas, a partir de dez metros do ponto onde aconteceu o vazamento, fizemos a medição sensor de gás, que nada apresentou. Por isso, pudemos liberar a entrada dos funcionários no alojamento para pegar seus pertences”, relata o bombeiro militar.

Ainda conforme o tenente, as vítimas atendidas apresentaram, principalmente, náuseas e irritação nas vias aéreas. “Aparentemente, elas não estavam em estado grave, mas estavam muito nervosas por causa da situação”, relata. “Se a pessoa tiver contato com uma concentração muito alta do produto, isso pode levar a morte”, complementa.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Betim informou que quatro mulheres e um homem foram encaminhados pelo Samu para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Petrolândia, em Contagem; outras quatro pacientes tiveram que ser levadas para a UPA Teresópolis e uma mulher, que está grávida, foi atendida no Hospital Regional. Todos os pacientes atendidos estão estáveis.

Problema recorrente

Moradora do bairro há mais de duas décadas, dona Cleusa Ferreira Santos de Oliveira, de 65 anos, afirma que vazamentos de gás no frigorífico ocorrem com frequência. Segundo ela, além dos moradores sofrerem com o mau cheiro há ainda um problema de despejo indevido de esgoto que seriam ocassionado pela empresa.

“A água de esgoto daqui desce na parte de trás e as nossas casas ficam cheias de mosquitos. Fora o barulho que eles geram, que é insuportável e acontece durante toda a madrugada. O vazamentos também são constantes. Três vezes já tivemos que sair de casa por causa do vazamento. Reclamamos várias vezes, mas nunca fizeram nada”, reclama a moradora.

A reportagem tentou falar com representantes do frigorífico, mas ninguém apareceu para conceder entrevista.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente notificou a empresa para que a mesma apresente em até sete dias o motivo e a quantidade de amônia que vazou no episódio desta tarde.