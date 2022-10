Após tomar sete garrafas de cerveja, homem é desafiado a beber pinga, passa mal e morre

Um desafio aceito pode ter sido a causa da morte de um homem após consumir sete garrafas de cerveja e um litro de pinga no distrito de Alto Garujus, em Corumbiara.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o irmão e a esposa da vítima procuraram a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras e contaram que estavam num bar no distrito de Alto Guarajus e que a vítima havia consumido sete garrafas de cerveja e estava embriagado.

Todavia, a vítima teria sido desafiada pelo proprietário do comércio a tomar uma garrafa de pinga em dois goles, se conseguisse não pagaria a conta.

O homem aceitou o desafio e tomou a pinga, porém, em pouco tempo não conseguia mais ficar em pé.

A vítima foi levada para casa e deitada na cama, mas começou a passar mal, como se estivesse engasgando.

Com isso, uma pessoa saiu para procurar ajuda e quando retornou com outros conhecidos perceberam que o homem não respirava.

Entretanto, a Polícia Militar (PM) foi chamada e foi ao local com uma enfermeira do hospital de Corumbiara, no qual constatou que o homem estava morto.

O caso foi registrado como morte a esclarecer. Contudo, a necropsia deverá determinar a causa da morte.